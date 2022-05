Em busca do título: semifinais do NBB começam nesta quarta

O campeão do Novo Basquete Brasil (NBB) da temporada 2021/22 está cada vez mais perto de ser definido. Os confrontos das semifinais, entre os quatro times classificados, começam nesta quarta-feira (11/5) com uma série melhor de cinco partidas.

Sesi Franca, Flamengo, Minas Tênis Clube e São Paulo foram os clubes que terminaram a fase classificatória entre as quatro primeiras posições e alcançaram lugar nas semifinais após os duelos das quartas. Os times também não precisaram passar pelas oitavas devido ao bom desempenho durante a primeira fase da competição.

Retrospecto

Os quatro times já se enfrentaram outras vezes durante esta temporada, tanto no NBB quanto em outras competições.

O confronto paulista entre Sesi e São Paulo traz um gosto amargo para os líderes da fase classificatória: o São Paulo foi soberano no campeonato estadual de basquete e garantiu o título de campeão paulista em confronto direto contra o Franca.

Entretanto, no NBB, o time de Morumbi ainda não conseguiu vencer o adversário e terá um confronto interessante nas semis, principalmente devido à rivalidade clássica entre os clubes no basquete.

Entre Flamengo e Minas, o duelo relembra definições na temporada. Isso porque o time mineiro eliminou o Rubro-Negro na Copa Super 8 e na Champions League de Basquete das Américas. Na fase classificatória do NBB, o clube carioca ganhou um confronto e perdeu outro para a equipe de Minas.

Agora, as equipes se reencontram em mais uma decisão, que promete duelos equilibrados durante as tentativas de chegar mais perto da taça.

Todos os jogos serão transmitidos.

Programação

Sesi Franca x São Paulo

Jogo 1: 11/05 (quarta-feira) – 20h (Transmissão na ESPN e no YouTube do NBB)

Jogo 2: 14/05 (sábado) – 14h (Transmissão na ESPN e na TV Cultura)

Jogo 3: 16/05 (segunda-feira) – 20h (Transmissão na ESPN e no YouTube do NBB)

*Se necessário, os jogos 4 e 5 serão anunciados posteriormente

Flamengo x Minas Tênis Clube

Jogo 1: 12/05 (quinta-feira) – 20h (Transmissão na ESPN)

Jogo 2: 15/05 (domingo) – 19h30 (Transmissão na ESPN)

Jogo 3: 17/05 (terça-feira) – 20h (Transmissão na ESPN)

*Se necessário, os jogos 4 e 5 serão anunciados posteriormente