Em carta a Bolsonaro, Putin lamenta vítimas das chuvas em Pernambuco

No comunicado, o líder do Kremlin lamenta as vítimas em decorrência das chuvas e deslizamentos no estado de Pernambuco. Até o momento, já foram identificados 93 mortos, 26 desaparecidos e 7,5 mil estão desabrigados.

“A Rússia compartilha o pesar daqueles que perderam seus parentes e entes queridos como resultado do desastre natural desenfreado e espera uma rápida recuperação de todas as vítimas”, afirmou Putin, de acordo com o UOL.

O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu, nesta segunda, a situação de emergência em 14 municípios pernambucanos atingidos pelas chuvas.