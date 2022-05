Em Cruzeiro do Sul, sogra denuncia nora por falso sequestro para terminar relacionamento do filho

O fato ocorreu na delegacia de homicídios e proteção à pessoa Polícia Civil do município de Cruzeiro do Sul. Uma mãe insatisfeita com o relacionamento do filho, denunciou a nora por um possível sequestro.

De acordo com o delegado, Rafael Távora, ele disse que a senhora foi na delegacia, aparentemente desesperada, e comunicou que seu filho havia sido sequestrado pela nora. O motivo seria uma briga entre o casal. Ela disse que mulher teria sequestrado seu filho com um homem e outras mulheres num carro vermelho.

A mãe informou o falso sequestro sabendo que nada disso estaria acontecendo. E sim, que ele estaria num motel em reconciliação com a esposa. Mesmo assim, ela comunicou sabendo que sua nora era inocente, o que gerou uma série de investigações, procedimentos e, inclusive, um processo na justiça.

“É importante frisar que isso é crime. A equipe de polícia foi deslocada para investigar em outro município, a Justiça foi acionada, onde poderíamos estar investigando crimes verídicos”, destacou o delegado.

Essa mãe estava tentando dar um fim no relacionamento do filho, mas acabou virando um constrangimento maior. Segundo informações, o relacionamento do filho já dura 3 anos, mas a mãe nunca se conformou. Além de não se dar bem com a nora, ela já recorreu várias vezes à Justiça com falsos crimes e dessa vez, provavelmente, ela irá responder juridicamente pelo ato.