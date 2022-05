Em meio à especulações sobre mudança de sigla, Fernanda Hassem dispara: “Meu partido é Brasileia e fico no PT”

Sonho antigo

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), realizou hoje um sonho antigo: vai conseguir recapear mais de 1km de asfalto do Ramal Nazaré. Desde de 2012, quando ainda era vereadora, Fernanda vem buscando melhorias para a comunidade do Nazaré, localizada no bairro Oito de Março.

Parceria

Mas as melhorias na comunidade só serão possíveis graças à uma parceria com o Governo do Estado. Juntos, Governo e Prefeitura assinaram uma ordem de serviço para entregar 1,4 km de asfalto recapeado no Ramal do Nazaré e inauguraram a rede de abastecimento de água da comunidade. O governador Gladson Cameli (PP) esteve em Brasileia hoje para fazer a entrega e assinar a ordem de serviço.

Contrapartida

A contrapartida da Prefeitura para que as obras sejam realizadas é de quase R$ 300 mil.

Reconhecimento

É preciso reconhecer o trabalho que a gestão de Fernanda Hassem vem fazendo Brasileia, tirando muita coisa do papel. O asfalto no Ramal Nazaré, por exemplo, é um sonho de mais de 10 anos da comunidade e da prefeita e que finalmente está sendo realizado.

Bolsonaro x Lula

De casamento marcado, a prefeita de Brasileia vai enfrentar uma situação curiosa com o noivo, o médico Israel Milani: a disputa presidencial. É que Fernanda é do PT, mesmo partido do ex-presidente Lula, enquanto Israel é do Republicanos, que é um dos partidos mais fiéis da base de Bolsonaro, junto com o PL, partido do presidente, e o PP.

De saída?

Por conta do apoio de Fernanda Hassem ao noivo Israel e à sogra Vanda Milani nas eleições deste ano, muito tem se especulado sobre uma possível saída da prefeita do PT. Questionada mais uma vez se estava de saída do Partido dos Trabalhadores, a prefeita deixou seu recado: “Aos que me perguntaram mais cedo (sei vai sair do PT), quero aqui afirmar que meu partido é Brasileia e a população da minha cidade. Eu fico no PT”.

Separação

Ainda durante a visita de Gladson ao município do Alto Acre, tanto a prefeita quanto o governador bateram na tecla de que algumas pessoas estão querendo separá-los a todo custo. Até agora, ninguém teve sucesso.

Podcast

O podcast “Solta o Verbo”, que tem apresentação do professor universitário e pré-candidato ao Governo pelo Psol, Nilson Euclides, vai receber nesta quarta-feira (11), a partir das 18h15 a professora Marisol de Paula, que é doutora em sociologia pela Universidade de Brasília, a UNB. Uma ótima oportunidade de aprender, à luz da sociologia, sobre a realidade política do Acre e do Brasil.

Tem que baixar

O senador Sérgio Petecão (PSD), usou as redes sociais hoje para soltar o verbo contra o valor das passagens aéreas cobrados no Acre. “Tem que baixar o preço das passagens aéreas. A passagem é um absurdo, não se justifica, hoje é a passagem mais cara do Brasil, e um estado pobre como o nosso”, disse.

Solução

A solução encontrada pelo senador para mudar esse panorama é reviver um projeto do ex-governador Tião Viana (PT). “A proposta é que as companhias aéreas internacionais possam vir para o país para abrir uma concorrência e a passagem baixar. Esse projeto é do ex-senador Tião Viana, quando ele estava no mandato, que inclusive está até arquivado. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Esse projeto ajuda a trazer as empresas pelo menos para um diálogo”, contou Petecão.