Em menos de 24 horas, seis mortes são registradas em Porto Velho; veja sequência de crimes

A primeira morte aconteceu na rua Ibraim Sued, bairro Teixeirão. Na tarde do domingo, Airton Souza de Oliveira, de 27 anos, foi encontrado morto com marca de tiro na cabeça. Populares que encontraram o corpo chamaram a polícia.

No mesmo dia, dois jovens foram baleados na rua Francisco Manuel, bairro Aponiã. Eles foram socorridos com vida até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Testemunhas relataram que o crime foi praticado por dois homens em uma motocicleta.

Minutos depois, ainda no domingo, dois suspeitos, também de motocicleta, atacaram quatro pessoas que estavam em uma casa. Dois morreram no local. Os dois mortos foram identificados como Deoclece Justino, de 48 anos, e Marcelo de Lima, de 34 anos. As outras duas pessoas baleadas foram socorridas.

Nesta segunda-feira (30), durante a manhã, Francisco Junior Gomes, de 29 anos, foi morto a tiros na rua Rio de Janeiro, bairro Jardim Santana. Novamente foram vistas duas pessoas em uma moto que mataram a vítima enquanto ela estava caminhando.

Algumas horas depois, já no período da tarde, a Polícia Militar foi chamada por moradores da rua Libra, no bairro Ulisses Guimarães. Eles informaram que um homem, identificado como Igor Vieira, de 25 anos, foi baleado e morreu.

Enquanto os policiais registraram o boletim de ocorrência do caso, foram chamados porque outro homem foi baleado no Orgulho do Madeira. Uelinton Canido de Jesus foi o sexto morto em menos de 24 horas. Nos dois casos, testemunhas também relataram a presença de dois homens em uma moto.

Veja nomes dos mortos:

Airton Souza de Oliveira, de 27 anos Deoclece Justino, de 48 anos Marcelo de Lima, de 34 anos Francisco Junior Gomes, de 29 anos Igor Vieira, de 25 anos, e Uelinton Canido.