Em menos de duas horas, ação integrada entre Policia Civil e Gefron recupera caminhonete roubada em Plácido de Castro

Na manhã desta terça-feira, a Policia Civil em ação conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) recuperaram uma caminhonete modelo Triton, de cor branca, marca Mitubishi, abandonada após cerco policial montado no bairro Olaria, em Plácido de Castro.

O roubo da caminhonete ocorreu na manhã de hoje em uma propriedade rural onde dois homens armados invadiram a propriedade, ameaçaram os donos e subtraíram a caminhonete que seria levada para o lado Boliviano.

Após tomar conhecimento dos fatos, o delegado Danilo Cesar, titular da delegacia de Plácido de Castro, imediatamente deu inicio as investigações e foi montado um cerco policial na entrada e saída da cidade, e em diligencias conjunta com agentes do Gefron conseguiram recuperar a caminhonete.

O carro passará por perícia e em seguida restituída aos proprietários. De acordo com o presidente do inquérito, delegado Danilo Cesar, a investigação terá continuidade no sentido de identificar os autores do delito e responsabilizá-los pelo crime.