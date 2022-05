Em Pantanal, Trindade tem visão de tragédia: José Leôncio vai matar filho

Cada vez mais próximo de Jove (Jesuita Barbosa) e de José Lucas (Irandhir Santos), José Leôncio (Marcos Palmeira) proporá que os dois e Tadeu (José Loreto) briguem pela sela que foi de seu pai. A ideia acontecerá na comemoração de aniversário do fotógrafo em Pantanal. A competição frustrará o rapaz, que se negará a participar da disputa com os irmãos.

Irma (Camila Morgado) criticará a atitude do ex-cunhado e dirá que seu sobrinho não tem condições de concorrer com Tadeu e José Lucas. Trindade (Gabriel Sater) aconselhará o personagem de Jesuita Barbosa a fazer um pacto com o diabo para vencer a competição e ficar com a sela.

