Em Plácido de Castro, Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão

Na madrugada da última terça-feira (03), a equipe de Polícia Civil de Plácido de Castro com apoio do Grupo Tático da Polícia Civil (Core – AC) deu cumprimento a mandados de busca e apreensão deferidos pela justiça com base em investigação da Delegacia Geral da Polícia Civil (DGPC) de Plácido de Castro, que apontou indícios, culminando na localização de diversos agentes supostamente envolvidos em crimes contra o patrimônio e organização criminosa

A operação policial, que iniciou ainda antes do raiar do sol, teve êxito, com a retenção de aparelhos celulares e depoimentos que auxiliarão a polícia civil na difícil tarefa de desarticular quadrilhas armadas que vem praticando inúmeros roubos de veículos na região do baixo Acre.