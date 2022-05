Em plena luz do dia, homem é morto a facadas na cidade de Manoel Urbano

O trabalhador braçal Gelson Vieira da Silva, 37 anos de idade, residente no bairro da Pista, em Manoel Urbano, foi vítima de assassinato por volta das 6 horas da manhã do último sábado (7). Conforme informações, ele foi encontrado caído no solo apresentando perfurações no pescoço e peito.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, entretanto, só pôde constatar o óbito.

Um suspeito foi preso pela Polícia Militar e se encontra na Delegacia Geral de Polícia de Manoel Urbano. Trata-se de Antônio Nailson. Populares que preferiram não se identificar temendo represálias, relataram à polícia que viram ele e a vítima descendo para a beira do rio. No momento da prisão, o suspeito ainda reagiu, mas foi contido pelos PMs.

Consta nas informações da PM de Manoel Urbano que na madrugada de sábado, Antônio Nailson, armado com uma faca tentou arrombar uma residência não conseguindo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. A tentativa de arrombamento ocorreu antes do registro do homicídio.

De agora em diante a Polícia Civil está adotando todas as medidas cabíveis no sentido de elucidar o crime.