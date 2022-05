Em prisão domiciliar, ex-deputado Hildebrando Pascoal vai às ruas e conversa com população

O ex-deputado federal e ex-coronel Hildebrando Pascoal, que está em prisão domiciliar desde 22 de outubro de 2019, tem saído às ruas de Rio Branco e conversado com antigos amigos e apoiadores. As informações são do site O Seringal.

Hildebrando é acusado de liderar um grupo de extermínio que atuou no Acre nos anos 90, o famoso ‘Esquadrão da Morte’, que foi responsável pelo “crime da motosserra”.

De acordo com o site, Pascoal é visto com frequência na clínica onde pratica hidroterapia, na Rua Guiomard Santos, em Rio Branco. Segundo o veículo, nessas visitas ele está sempre interagindo com as pessoas e distribuindo sorrisos.

Nas redes sociais, o internauta Sancle Souza postou uma foto ao lado do ex-deputado, no Conjunto Esperança, em um desses encontros que se tornaram comuns entre Hildebrando e a população.