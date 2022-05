Em Rio Branco menina de 13 desaparece, cunhada e amiga saem para procurá-la e também somem

A jovem Thaylline Lima, de 13 anos, moradora do bairro Boa Vista, em Rio Branco, está desaparecida desde a última sexta-feira (27). A família não tem notícias dela.

Após saberem do desaparecimento da jovem, a sua cunhada, Maria Lidiane, 34 anos, e uma amiga, Jucilene Gomes, saíram para procurá-la no sábado (28), mas também não voltaram. Portanto, as três estão desaparecidas.

Quem souber do paradeiro delas, pode entrar em contato pelos números: 68 992826695/ 68 996074636.

As informações foram divulgadas pela jornalista Lília Camargo, em seu Instagram.