Em Sena Madureira, Bombeiros suspendem buscas e idosa continua desaparecida na comunidade Campinas

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira realizou nesta semana várias incursões na mata e também no rio Iaco tentando localizar a moradora identificada como Isaura, 71 anos de idade, que está desaparecida de seus familiares desde a última segunda-feira. Apesar dos esforços, não obtiveram êxito.

De acordo com o cabo Isaías, tudo o que estava ao alcance dos Bombeiros foi feito. Em determinado momento, familiares relataram a equipe que teriam encontrado um par de sandálias na beira do rio, provavelmente pertencente a idosa. Nessa região do rio, os Bombeiros fizeram uma espécie de varredura, entretanto, nada foi encontrado.

Além dos Bombeiros, moradores da comunidade Campinas também auxiliaram nas buscas.

Informações apontam que a idosa sofre de epilepsia.

Veja mais fotos da busca: