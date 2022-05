Em Sena Madureira, homem é picado por cobra extremamente venenosa durante pescaria

Residente no ramal do 25, no Cassirian, zona rural de Sena Madureira, o trabalhador rural Francisco Vitor encontra-se internado em uma das enfermarias do Hospital João Cancio Fernandes. Ele foi picado por uma cobra jararaca, considerada extremamente venenosa.

Segundo informações, Francisco estava pescando quando foi surpreendido pela cobra. Socorrido por familiares, o mesmo foi trazido para o hospital onde está se recuperando.

Desde o mês de abril, várias pessoas oriundas da zona rural já deram entrada no PS de Sena na mesma situação de Francisco Vitor.

Outro morador que se encontra há bastante tempo internado é Jacksoney dos Santos, 37 anos. Ele, por sua vez, foi picado por uma cobra pico de Jaco.