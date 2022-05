Em Sena Madureira, pescador fisga peixe gigante de 58 quilos no Rio Macuã

O senamadureirense Alcione Pinheiro vai ter um final de semana farto em casa depois da pescaria desta sexta-feira (6), quando fisgou um peixe de 58 quilos na comunidade Lua Nova, no Rio Macauã, em Sena Madureira.

“Cheguei e ele estava embaixo do batelão, eu puxava e ele não vinha, aí quando olhei era o peixe e chamei pelo Margarido ele veio e trouxe um arpão e eu ajeitei na ponta de uma vara, e ele [o peixe] ia e voltava até o meio do rio e demorou cerca de 15 a 20 minutos até conseguirmos atingir ele com o arpão, mas deu trabalho, viu?”, disse Alcione ao ContilNet, garantindo que não é história de pescador.

Veja as fotos: