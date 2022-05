Em Sena, mais de 27 mil eleitores estão aptos a irem às urnas neste ano

Dados extraídos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), indicam que Sena Madureira tem 27.982 eleitores aptos a irem às urnas neste ano. Os dados foram divulgados nesta semana após o fechamento do alistamento eleitoral.

Com isso, Sena Madureira continua sendo o terceiro maior colégio eleitoral do Acre, ficando atrás somente de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Também foram divulgados os dados de Manoel Urbano e Santa Rosa, cidades que integram a Regional Purus. Em Manoel Urbano são 7.152 eleitores; Já em Santa Rosa, 3.491 pessoas estão aptas a votar no pleito deste ano.