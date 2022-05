Em Sena, mulher é alvo de ataque e fica com vários ferimentos no rosto; PC investiga o caso

A jovem identificada como Lígia Moreno, a Lih, Residente no Bairro Florentino, em Sena Madureira, foi vítima de um ataque violento no último final de semana e ficou com vários ferimentos no rosto. Informações preliminares indicam que ela foi atingida com garrafadas.

Sangrando bastante, Lih Moreno foi conduzida ao Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento médico e horas depois foi liberada. Ela já se encontra em casa, porém, não consegue ainda falar direito, pois também saiu com ferimentos na boca.

Nesta semana, Lih Moreno prestou depoimento na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira.

Responsável pelas investigações, o delegado Leonardo, ao ser procurado pela imprensa, não quis gravar entrevista. Disse somente que a investigação se encontra em andamento. Até agora ninguém foi preso.