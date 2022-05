Em show do Metallica, fã sofre grave ferimento no olho provocado por faísca de fogos de artifício

No vídeo acima, Ricardo compartilhou alguns momentos durante o show e o trágico fim da apresentação. Assista ao vídeo acima.

“Durante a apresentação houveram várias queimas de fogos e pirotecnias! Mas no final, a maior de todas, foi enorme, e quando ergui a cabeça para ver senti algo cair no meu olho e começou a arder! Daí em diante não consegui abrir os olhos mais, pedi socorro ao bombeiro que estava em frente, o mesmo não deu a devida importância, e pediu pra eu pular a grade para que eu fosse atendido, mesmo”, relembrou o músico.

Assim que a faísca caiu no olho, Ricardo diz que os olhos que começou a sentir uma ardência extrema no olho atingido. “Senti queimando na hora e desorientação momentânea. Minha sorte, é que eu estava na grade do show. E me apoiei nela”.

Com o olho ardendo muito, Ricardo se agarrou a grade e pediu ajuda inúmeras vezes aos bombeiros. O músico fala que os socorristas deram água mineral e pediram para que ele lavasse os olhos. “Não adiantou nada”.

“Depois de insistir, eles me levaram ao atendimento médico do local do show, onde eles pingaram colírio e nada adiantou novamente, fui orientado pelos médicos que eu deveria ir ao pronto socorro de Porto Alegre, e que eu poderia pegar um Uber para ir. Meu olho estava cortado internamente, descobri mais tarde, mediante a avaliação de um profissional, isso já em um pronto socorro de Porto Alegre”.

Antes de ter o diagnóstico final, Ricardo diz ter ficado cerca de 4 horas esperando pelo resgate, já que não era da cidade e precisava de ajuda para chegar ao pronto-socorro.

Depois de vária tentativas, Ricardo conseguiu realizar contato com a empresa organizadora do evento. O músico disse que entrará com uma ação contra os realizadores do evento e que a advogada dele já cuida dos trâmites junto à organizadora do show.