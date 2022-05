Durante ação em Xapuri, Polícia Civil apreende 200 pacotes de cigarros em veículo

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (27) prendeu V. P. A. de 50 anos em posse de 200 pacotes de cigarros contrabandeados da Bolívia, em Xapuri. Gustavo Neves, titular da Delegacia de Xapuri, disse que os cigarros eram destinados a abastecer o comércio local.

A equipe de investigação visualizou um táxi entrando na cidade em atitude suspeita e ordenou que o veículo parasse, mas o condutor do veículo desobedeceu a ordem e furou o bloqueio.

Houve perseguição do veículo e minutos depois os policiais civis conseguiram interceptar o táxi. Em vistoria, foram encontradas diversas caixas de cigarros no porta-malas do carro.

O motorista do veículo foi levado para a delegacia e a carga de cigarros foi apreendida.