Embarcação naufraga no rio Caeté, em Sena Madureira; Bombeiros resgatam canoa e motor

O naufrágio de uma embarcação foi verificado no início da noite de domingo (8), na altura do seringal União, rio Caeté, em Sena Madureira. Conforme o apurado, um morador viajava sozinho quando, em dado momento, por conta da baixa visibilidade colidiu a canoa com a vegetação (oranas).

O Corpo de Bombeiros do município foi acionado e ontem de manhã os mergulhadores foram destacados para o local. “Após vários mergulhos, conseguiram resgatar do fundo do rio tanto a canoa quanto o motor”, confirmou o cabo Isaías.

O morador que conduzia a embarcação não ficou com ferimentos. Após o alagamento, ele conseguiu sair para a margem do rio.