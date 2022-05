Empresária Denise Borges nega venda da Maison Borges para virar catedral evangélica

Após divulgação da coluna do Douglas Richer, no ContilNet, afirmando que a casa de shows Maison Borges seria vendida, a empresária Denise Borges, proprietária do espaço, declarou que a informação é inverídica.

De acordo com as informações do colunista, o prédio havia sido adquirido pela economista, empresária e ex-deputada federal, pastora Antônia Lúcia, que planeja colocar o ‘fim’ na era Borges e transformar o espaço em uma catedral evangélica, o que nega o filho da empresária: “Notícia é falsa e não existe. “Quando qualquer negociação existir e for levada até o final, faremos questão de divulgar”, disse Athos Borges.