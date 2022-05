Energisa alerta para risco de acidente provocado pela autorreligação de energia

Levantamento realizado pela Energisa aponta que a religação clandestina de energia é hoje uma das principais fraudes identificadas em Rondônia. Preocupada com os aspectos de segurança e em linha com a obrigação regulatória de combater a perda de energia, a empresa orienta as equipes a regularizar o cliente sempre que identificar a prática. Além disso, realiza a cobrança pelo período em que o cliente ficou ligado de forma irregular, o que acaba aumentando o tamanho da dívida.

Bernardo Moreira, gerente de serviços comerciais da Energisa, conta que a empresa está realizando uma campanha de conscientização para estimular os clientes a se regularizarem e evitar acidentes com o acesso indevido aos medidores. Ele lembra que a negociação de débitos pode ser solicitada pelos canais de atendimento digitais da concessionária.

“A Energisa está sensível ao momento econômico das famílias e oferece condições para negociação dos débitos. Dessa forma, o morador passa a ser um cliente regular e a ligação de energia é feita de forma correta, por profissionais capacitados da distribuidora, para fornecer energia limpa, de qualidade e segura”, declarou.

O gerente da Energisa comenta que a autorreligação é realizada pelo próprio morador após o corte por inadimplência e alerta que a prática é uma forma perigosa e irregular de continuar utilizando energia. Segundo anuário estatístico de acidentes de origem elétrica da Abracopel, durante 2021 em Rondônia, nove incêndios foram causados por sobrecarga.

“Essa prática é feita por pessoas sem conhecimento técnico, utilizando materiais inferiores, que colocam em risco a vida dos moradores. Quando não há nenhum sistema de proteção, como os instalados pela concessionária, é grande o risco de acontecer choque elétrico e até incêndio”, frisou. O apontamento revela que a maior quantidade de casos está em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena e Guajará-Mirim.

O contato para negociação de débitos está disponível 24 horas por dia na Agência Digital pelo site www.energisa.com.br, WhatsApp Gisa e aplicativo Energisa On.