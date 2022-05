Engenheiros, arquitetos e procuradores de Rio Branco homenageiam Bocalom: “Nos deu salário e qualidade”

A manhã desta quarta-feira (11) começou com homenagens para o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas-AC). Ele recebeu, em seu gabinete, servidores de variados segmentos para receber homenagens, pelos últimos investimentos e incremento salarial.

Participaram dos atos, em diferentes agendas, engenheiros, arquitetos, servidores da RBTrans e procuradores do município. Durante as homenagens, o prefeito se mostrou orgulhoso por comemorar junto com os servidores as melhorias que tem anunciado.

“Ainda não conseguimos resolver todos os problemas da cidade, mas estamos nos empenhando ao máximo para ver todos satisfeitos. Nós trabalhamos para a comunidade e é a comunidade que deve ser a nossa principal meta. Muito feliz por não somente valorizar essas categorias que estão aqui, que fazem nossa cidade crescer e se desenvolver, mas também por valorizar de ponta a ponta, com o novo salário mínimo”.

Anunciando economia de R$ 90 milhões nos quatro primeiros meses do ano, o prefeito afirma, ainda, que fez justiça salarial, e o próximo passo é que os profissionais terceirizados acompanhem a novidade e também sejam valorizados. “Nos nossos próximos contratos com as empresas de terceirização, vou fazer esse apontamento. Quero que os servidores terceirizados acompanhem a novidade”.

Sandra de Abreu Macedo, membro da Associação de Procuradores de Rio Branco, destacou que trata-se de um momento ímpar para a cidade. “Prefeito, muito obrigada por olhar para nossa categoria e aos servidores de Rio Branco. Não é só sobre nos dar salário, mas qualidade”.

O procurador-geral Josenei Cordeiro afirmou que Bocalom tem um olhar diferente para as pessoas. “Não é só um discurso. Todos os nossos pedidos, o prefeito tem sido sensível. Bocalom, obrigado por entender nossa situação e o nosso papel na sociedade”.

Agradecido, o prefeito estendeu as homenagens a todos os componentes de sua gestão. “Não sou político de carreira, venho da iniciativa privada. Por isso, tenho esse olhar. Essa homenagem, que estou muito feliz em receber, não é para o Bocalom, mas para a nossa gestão, feita por muitas mãos”.