Enteada esfaqueia padrasto ao ver irmãos sendo agredidos em Manaus

Um homem de 40 anos foi esfaqueado pela enteada de 17 após uma briga familiar nesta sexta-feira (27) na rua Joana D’Arc, bairro Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus.

De acordo com informações, o padrasto chegou embriagado por volta das 09h em casa e agrediu os irmãos mais novos da jovem. Os dois meninos tem 9 e 12 anos. Ao ver as agressões, a adolescente pegou uma faca e desferiu ao menos 5 golpes no homem que foi atingido nas costas e no peito.

No momento da confusão, a mãe da jovem não estava em casa e uma vizinha foi quem ouviu os gritos vindo da residência e tentou impedir a adolescente. A jovem não mora na casa com a família e apenas tinha ido tomar café nesta manhã.

Ainda segundo informações, a mãe sabia das agressões e nunca denunciou. O homem foi socorrido pela companheira e um amigo, que levaram ele para um hospital da capital.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do padrasto. A adolescente fugiu do local.