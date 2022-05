Entrega de maquinários e equipamentos agrícolas beneficia agricultores acreanos

Para muitos agricultores acreanos, o mês de maio deverá significar um novo impulso para mais de 68 famílias. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), entregou conjuntos de maquinários e equipamentos que beneficiarão quatro municípios: Bujari, Capixaba, Rio Branco e, futuramente, Xapuri. A entrega dos maquinários foi realizada no pátio do Incra, em Rio Branco, nesta segunda-feira, 2.

“O governador Gladson tem trabalhado para fortalecer e efetivar as políticas públicas para a produção agrícola dos pequenos e médios produtores. Assim, a Sepa tem se esforçado para que o orçamento do Estado destinado à agricultura familiar seja aplicado, a exemplo do que estamos entregando hoje, mais de R$ 704 mil em equipamentos”, destacou titular da pasta, Edivan Azevedo.

Os veículos adquiridos serão entregues na Associação de Produtores Rurais Três Fronteiras, do Bujari; na Associação dos Produtores Rurais do Seringal Capatará (Assproc), de Capixaba; na Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidária do Polo Agroflorestal Dom Moacir (Cooperdo), nos polos Wilson Pinheiro e Antônio de Holanda, também no Bujari.

Os novos maquinários demonstram o compromisso do governo em escutar o pequeno e o médio produtor rural, que dependem dos equipamentos para realizar suas atividades de agricultura familiar.

A presidente da Associação da Comunidade Capatará, do município de Capixaba, Vanusa Correia, falou sobre a repercussão do benefício para os produtores locais: “Cultivamos macaxeira, milho, banana, farinha, goma e hortaliças, e alguns agricultores são também criadores de gado e de peixes. São mais de 68 famílias beneficiadas com esses maquinários, então este dia está sendo importante. Agradecemos pela ajuda do governo e do deputado federal”.

“Os equipamentos que estamos entregando para vários municípios são essenciais para garantir a produção rural dos pequenos agricultores. Estamos ajudando, por meio do nosso mandato, essas pessoas a construir um bom futuro”, pontuou Leo de Brito, que destinou emendas para a ação.