Equipe PVT traz atração nacional Pirate Snake no Plano B; saiba onde comprar o ingresso

Para iniciar o mês de junho com muita música eletrônica, a Equipe PVT traz a atração nacional Pirate Snake para o Plano B. Pirate Snake é um novo projeto de renovação do produtor e DJ Raul Mendes, que conta com diversas apresentações em festivais renomados, como Tomorrowland e Ultra, além de outros festivais nacionais.

Com data marcada para o primeiro sábado de junho, dia 4, os ingressos para curtir as músicas de Pirate Snake já estão disponíveis no Sympla e na Bilheteria do Vintage. O Plano B é anexo ao Vintage Pub, localizado no Bairro Bosque, em Rio Branco.

Os ingressos podem ser pagos no valor integral (inteiro) ou meia/solidário, em que pode ser pago metade do valor e doa 1kg de alimento não perecível no dia do evento. Além das opções de Frontstage, Lounge e Clubinho Open Bar, há também camarote para oito pessoas, com mais informações pelos telefones 99964-0870 e 99292-5712.

Confira o convite de Pirate Snake: