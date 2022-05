Esgotamento profissional ou a chamada síndrome de Burnout é tema de palestra na OAB neste sábado

Se sentir cansado, desmotivado, sem vontade de trabalhar são situações que quase todas as pessoas passam, mas esses sentimentos devem ser observados com cuidado e em alguns casos, merecem atenção e tratamento, pois podem ser sintomas da Síndrome de Burnout.

A Ordem dos Advogados (OAB/AC) discute o assunto neste sábado (28), com o evento Síndrome de Burnout e o Direito à Desconexão. “Serão realizadas duas mesas de discussão acerca dessa temática que afeta tantos trabalhadores nos dias atuais”, disse a presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/AC, Selene Fartolino.

Será no auditório da OAB/AC, a partir das 8h30 da manhã. Para participar basta se inscrever e no dia do evento levar 1 kg de alimento não perecível.

O esgotamento profissional ou a chamada síndrome de Burnout atinge diversas pessoas no mundo. Uma servidora pública, que preferiu não ser identificada, foi diagnosticada com a Síndrome de Burnout e revelou que o assunto está cercado de preconceito.

“No meu caso foi um pouco mais difícil ver o agravamento porque não tinha sintomas de choro ou tristeza. Apenas cansaço e desinteresse por tudo. Acho o direito a desconexão importante, porque muitos chefes não consideram a síndrome mental como doença e não respeitam os limites de trabalho, direito a férias, e de se afastar do ambiente que está causando o problema”, comentou a servidora diagnosticada com Síndrome de Burnout.

A psicanalista e psicóloga clínica Talita Montysuma, uma das palestrantes do evento, disse que essa síndrome mental é muito nova, pouco estudada e que precisa ser discutida. “Achei a iniciativa maravilhosa! Poder discutir e pensar sobre esse tipo de adoecimento é pioneiro”, comentou.