Esposa de Chay Suede confirma presença de Jade Picon em Travessia

A presença de Jade Picon no elenco da novela tem sido alvo de discórdia entre internautas, chegando até mesmo envolver o Sindicato dos Atores, que se posicionou de forma contrária à escalação da influenciadora. Atores, como Anna Rita Cerqueira, também se colocaram publicamente contra Jade, uma vez que a youtuber não possui experiência e formação em atuação.

Por outro lado, tanto fãs como pessoas do ramo relembraram que ela não seria a primeira ex-BBB a participar de uma novela sem ter experiência prévia. Nomes como o de Grazi Massafera e Kaysar são citados com frequência entre os exemplos dos ex-participantes do programa que foram para as telinhas.