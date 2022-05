Estado garante R$ 600 mil para recuperação de ramais em Mâncio Lima

Pelo terceiro ano consecutivo, o governo do Acre, em parceria com a Prefeitura de Mâncio Lima, garante recursos para a melhoria dos ramais da região. O convênio foi assinado pelo governador Gladson Cameli, nesta segunda-feira, 30, e reforça o compromisso do Estado com a população da zona rural.

“Esta é a prova que estamos unidos em prol da nossa população. Sabemos das dificuldades que os nossos produtores rurais enfrentam e, por isso, temos dado prioridade na recuperação de ramais. O cidadão tem que ter o direito de ir e de vir e a certeza que tudo aquilo que ele produziu será levado à cidade”, argumentou o chefe do Executivo.

Por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), o governo fez o repasse de R$ 600 mil à prefeitura. Os investimentos asseguram a recuperação e abertura de estradas vicinais, contribuindo com a trafegabilidade e escoamento da produção.

“Essa é uma determinação do governador Gladson Cameli e o Deracre tem trabalhado muito para que os produtores rurais de Mâncio Lima possam ter ramais em boas condições. A parceria com a prefeitura é fundamental para a execução desse trabalho”, explicou Petrônio Antunes, presidente do órgão.

Diferente de outros municípios do estado, parte dos recursos será empregada na limpeza da vegetação dos rios que cortam Mâncio Lima, já que muitas comunidades rurais possuem acesso somente por embarcações.

A gestão de Gladson Cameli tem apostado alto no desenvolvimento do agronegócio sustentável. O governo acreano tem se esforçado para dar ao homem do campo as condições necessárias de produzir com qualidade.

Isaac Lima, prefeito do município, agradeceu a parceria e destacou a relevância deste investimento na zona rural do município. “Mâncio Lima é um dos municípios mais produtivos do nosso estado, como é o caso do café. Este investimento do governo chega em boa hora para a recuperação dos nossos ramais”, expôs.

Romualdo Marques produz café em sua pequena propriedade. O agricultor comemorou os investimentos assegurados para a zona rural. “A gente depende dos ramais para tudo. Graças a Deus, o governo e a prefeitura têm feito um bom trabalho e isso é muito bom para nós”, enfatizou.

O evento contou com a participação do secretário de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas Silva; da secretária de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Paola Daniel; do secretário de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho; do secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Maciel; do presidente do Iteracre, Alírio Wanderley; do presidente da Câmara Municipal de Mâncio Lima, vereador Renan Costa; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior; dos deputados estaduais Luís Tchê, Luiz Gonzaga e Manoel Moraes; e do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; entre outras autoridades.

O que eles disseram

“Parabenizo o governador por liberar nossas emendas parlamentares. Isso demonstra respeito com os 24 deputados estaduais e parte das minhas emendas eu destinei para melhorar a vida da população de Mâncio Lima”, Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa.

“O governo do Estado está de parabéns por todos os investimentos realizados aqui em Mâncio Lima e nas demais regiões do nosso estado. Isso demonstração compromisso com a nossa população”, Manoel Moraes, deputado estadual

“Mâncio Lima está de parabéns pelos seus 45 anos e contém sempre comigo lá na Assembleia Legislativa para buscarmos as melhorias para a sua população”, Luís Tchê, deputado estadual

“Os investimentos feitos em Mâncio Lima são a prova do compromisso do governo do Estado. Destaco a reforma e ampliação do Hospital Abel Pinheiro, que tem uma moderna estrutura e está ajudando a salvar muitas vidas”, Luiz Gonzaga, deputado estadual

“Nasci em Mâncio Lima e tenho muito orgulho dessa terra. O governador Gladson Cameli fez muito pelo nosso estado e aqui não foi diferente. Temos um governo humano e que olha para todos”, Zequinha Lima, prefeito de Cruzeiro do Sul.