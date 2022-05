Estrelão mira diante da Onça Pintada a ponta da tabela

Rio Branco e Amazonas fazem neste sábado (21), a partir das 16h, no estádio Florestão, briga direta pela liderança do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com 10 pontos ganhos e figurando na vice-liderança do grupo 1, o Estrelão pode fechar a rodada na liderança da chave, mas a missão não será nada fácil, pois o time acreano vai precisar superar a Onça Pintada, equipe de melhor aproveitamento técnico na competição (13 pontos ganhos), por uma diferença acima de um gol.

Em clima de alegria, o técnico estrelado Bruno Monteiro fechou a preparação do time estrelado para o compromisso contra os amazonenses na tarde desta sexta-feira (20), no CT do José de Melo. Monteiro, antes de comandar um trabalho tático, seguido de bolas paradas, conversou com os jogadores e falou da importância de um resultado positivo na partida deste sábado para o time continuar brigando na parte de cima da tabela.

Pêu participou da movimentação

O lateral direito Pêu participou da movimentação e deve iniciar o confronto entre os titulares, assim com o volante/lateral Marcão ficando de sobreaviso. O atleta ainda sente um desconforto na região do adutor, mas a tendência será pela sua escalação entre os titulares diante da Onça Pintada. O atacante Wanderson, após cumprir suspensão automática na vitória estrelada contra o Náutico/RR por 4 a 1, ficará como opção e o provável time estrelado para iniciar o jogo da sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D será o seguinte: Evandro Gigante; Pêu (Marcão), Yago Ramon, Hiago e Negueba; Jackson, Léo, Matheus Nego e Ciel; Índio e Rabiola.

Ciente de um jogo complicado e diante do líder da chave, o técnico Bruno Monteiro tem buscado não somente informações, mas também estudado o Amazonas para não ser surpreendido dentro de casa. Monteiro cita à qualidade de alguns jogadores da Onça Pintada como é o caso dos atletas Diego Dolem e Rafael Tavares.

Paulista apita

O árbitro paulista Fabiano Monteiro dos Santos vai conduzir o duelo deste sábado (21) entre Rio Branco e Amazonas. Antonio Neilson e Iago Bruno Carvalho, ambos da Federação de Futebol do Acre (FFAC), serão os assistentes. O quarto árbitro será Fábio Santos de Santana (AC).