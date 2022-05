Estrelão quer o apoio do torcedor para vencer a Onça Pintada

Com aproveitamento de 66,7% dos pontos disputados no Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco aparece na sétima posição geral da competição e a próxima ambição do clube será vencer o invicto Amazonas, equipe de melhor campanha na competição (86,7%), em jogo programado para o sábado, às 17h, no estádio Florestão, pela sexta rodada da competição.

O técnico Bruno Monteiro para a partida terá à disposição o atacante Wanderson. O atleta cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na vitória do último final de semana do Estrelão, fora de casa, contra o Náutico por 4 a 1. Monteiro durante a semana fez elogios ao futebol do atacante, mas prefere aguardar o desenrolar dos trabalhos da semana para então escalar o time principal para encarar a Onça Pintada. O atacante Índio, que marcou um dos gols do triunfo estrelado diante dos roraimenses, foi o substituto de Wanderson.

Na segunda posição do grupo 1, o Rio Branco vai em busca da quarta vitória na competição nacional. O time estrelado soma 10 pontos ganhos, mesma pontuação do Porto Velho-RO. Na quarta posição, com sete pontos ganhos, aparecem as equipes do São Raimundo/AM e São Raimundo/RR, mas o primeiro fica no G-4 pelos critérios técnicos.

Técnico convoca a torcida

Ciente da importância do torcedor estrelado nas arquibancadas, o técnico Bruno Monteiro convocou a torcida estrelada a se fazer presente em grande número nas arquibancadas do estádio Florestão, no próximo sábado (21), para empurrar o Estrelão para cima da Onça Pintada. O goleiro Evandro Gigante e o meia Ciel fizeram coro com o técnico estrelado e pedem o apoio do torcedor do Rio Branco nas arquibancadas do estádio Florestão.

Paulista apita

O departamento de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (17) o trio de arbitragem para o confronto do próximo sábado (21), às 16h, no estádio Florestão, entre Rio Branco e Amazonas, pela sexta rodada do grupo 1 da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Os dois times entram em campo brigando pela liderança da chave e o árbitro principal será o paulista Fabiano Monteiro dos Santos. Antonio Neilson e Iago Bruno Carvalho, ambos da Federação de Futebol do Acre (FFAC), serão os assistentes. O quarto árbitro será Fábio Santos de Santana (AC).