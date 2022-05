Estudantes da Ufac querem bancar placa de formatura com dinheiro arrecado com reciclagem

A ideia inicial é reciclar, dizem os estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Acre, mas um dos pontos mais importantes do projeto Recicla Ufac é mostrar que o parece lixo, não é. A iniciativa está vinculada ao Centro Acadêmico do curso e conta com 20 integrantes. Com o dinheiro arrecadado com a reciclagem de garrafas PET e latas, os estudantes pretendem bancar parte dos cursos da formatura.

O coordenador do projeto, professor Edson Guilherme da Silva, explicou que as ações se restringem ao campus-sede, em Rio Branco, mas a ideia pode e deve replicada em todos locais. “Além de promover a coleta, o projeto pretende conscientizar a comunidade a recolher o material reciclável e depositar em local adequado, estabelecendo parceria com a empresa que atua no serviço de limpeza do campus para coleta de embalagens”, disse.

O projeto pretende doar uma placa de formatura para a turma de Ciências Biológicas que estiver colando grau no período de vigência do Recicla Ufac. A placa será comprada com recursos arrecadados com a venda do material coletado. O projeto já juntou mais de cem quilos de material reciclável em menos de um mês de funcionamento.

Para o aluno de Ciências Biológicas, Isaac Oliveira, a atividade do projeto beneficia a sociedade e o meio ambiente. “Estamos na linha de frente da produção de informação; temos a obrigação, enquanto cientistas, de fazer um bem à humanidade”, opinou. “Com essa ação, estamos reaproveitando um material que iria para o lixo e transformando em um novo produto, finalizou.”