Ministrada pelo Ex-Ministro de Ciência e Tecnologia — e também Ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) —, Dr Clélio Campolina Diniz, a programação está sendo realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre e Tribuna de Contas do Estado. O evento também conta com apoio do Sebrae, Senac e Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

O início está marcado para as 18h e é aberto ao público, sem custo para entrada.