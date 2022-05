Ex-mulher de Tom Veiga e mãe dos filhos do ator disputam herança

Cybelle Hermínio, ex-mulher de Tom Veiga, e Alessandra Veiga, mãe dos filhos do eterno Louro José, estão disputando a herança do ator, que morreu em novembro de 2020. Cybelle, última ex-mulher de Veiga, publicou um longo desabafo em seu Instagram nessa quinta-feira (5/5).

Em conversa com o jornalista Felipeh Campos, do A Tarde é Sua, da RedeTV!, Alessandra afirmou que a empresária exige 50% da herança de Tom Veiga, incluindo dois imóveis e bens que são dos filhos do ator. Ela é mãe de Adrian, de 23 anos, e Alissa, de 16.

Cybelle foi até seu Instagram e afirmou que a “vida de Alessandra sempre foi em função de tirar dinheiro do homem”. Ela ainda compartilhou uma mensagem de uma pessoa que alega conhecer a mãe dos filhos de Tom Veiga.

“Oi, quero te dizer que conheço bem a Alessandra, fui… Ela me odiava. Sou da mesma cidade, Pelotas [RS], conheço bem a história dela. Essa mulher é capaz de tudo. Infernizou muito a minha vida antes de conhecer o Tom. Abre o olho. Torço por você”, diz o print da conversa.

Em uma outra mensagem, a pessoa, que não foi identificada, afirma: “A vida dela sempre foi em função de tirar dinheiro de homem. Sabia que ela conheceu o Tom fazendo programa? Todo mundo lá em Pelotas sabe dessa história. Ela nem escondia. Todos ficaram perplexos por um cara com nível dele se envolver com uma mulher como ela. Ela simplesmente tirou o Adrian do pai dele (que era caminhoneiro) pra passar pro nome do Tom. E o pai aceitou, pois ela falou que o guri teria uma vida muito melhor do que lá na vila onde ela morava.”

O desconhecido ainda diz que conheceu Adrian, um dos filhos de Veiga, bem pequeno. “Era uma criança carente e malcuidada. Mas hoje tá aí, com uma vida boa graças ao Tom. Um dia vou ver essa mulher pagando o que ela fez para mim e várias pessoas”, finalizou a pessoa anônima.

Lançamento de livro

Ainda no Instagram, Cybelle gravou Stories para falar sobre a confusão. Ela alegou que Alessandra está se aproveitando da polêmica em torno dos bens do ator porque vai lançar um livro sobre sua história com o eterno Louro José.

“Outra coisa, dizendo que ele tem dois imóveis: aqui no Rio e em São Paulo. A gente sabe que isso é mentira. Mas eu não vou falar, vou mostrar. Sinceramente, vocês sabem o que eu acho disso? Eu acho que é uma grande jogada de marketing. Porque vai lançar um livro, né?”, disse.

“Isso aí já é história antiga que eu tô sabendo. Mais uma vez se promovendo. Como usa de muleta, né, gente? É jogada de marketing, pra criar expectativa nas pessoas, porque ‘vai falar a verdade no livro’. Querida, desculpa, eu sinto muito, mas vai cair pelo ralo. Sabe por quê? Eu vou vir com a verdade antes, mas eu vou vir mostrando. Quero ver como você vai tratar isso no seu livro então, só com palavras…”, disparou Cybelle.