Ex-secretária de Cultura da gestão de Tião Viana lamenta incêndio em biblioteca

Após o incêndio que atingiu a Biblioteca da Floresta na última semana, em Rio Branco, a ex-presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), na gestão de Tião Viana, Karla Martins, usou o seu perfil nas redes sociais para falar sobre a memória que tem do monumento.

“Eu te quero assim… Majestosa, em pleno funcionamento, como entregou o Jorge Viana, como cuidou o Binho Marques e como, em meio a maior crise financeira de um país e um golpe político, o Tião Viana manteve aberta, até o último dia de 2018”, escreveu a artista.

Karla disse que após as gestões petistas, um recurso do Banco Mundial foi deixado em caixa para a reforma do prédio.

“Acho importante compartilhar essa informação e, por fim, a planilha do recurso do Banco Mundial, que foi deixado nas contas públicas do governo do Estado do Acre, na fonte 500, para reforma desse equipamento cultural. Quando foi feita a operação de crédito do Banco Mundial (PROSER), o governador Tião Viana negociou a reforma de espaços culturais, algo difícil e delicado dada a natureza da operação e foi exitoso. O recurso ficou em conta e alguns espaços foram entregues, outros ficaram em obras e/ou licitação para reforma”, continuou.

Karla também divulgou uma planilha com a divisão do recurso para as obras que seriam executadas, entre elas a reforma da biblioteca.

“É duro ver a biblioteca abandonada e queimada, quando já havia recurso para sua reforma e, por isso, não divulgarei essa imagem. A memória não se apaga, mesmo com todas as atrocidades das inverdades de um tempo que vai passar. Lamento pela agressão à Cultura e as pessoas que estarão impossibilitadas de viver os bens culturais. Outra coisa: a Biblioteca de Cruzeiro do Sul está fechada, acho que já podemos perguntar o porque e pedir providências, antes que aconteça algo mais! Ahhhh, a cortina do teatrão foi tirada, o espaço está fechado, vamos perguntar o porquê? Já disse o Torquato Neto: “Leve um homem e um boi ao matadouro; o que berrar mais é o homem, ainda que seja o boi”. Estou berrando”, finalizou.

As chamas atingiram parte do acervo do local e também de outros estabelecimentos culturais da capital, como a Usina de Arte, a própria FEM e Cine Teatro Recreio, que estão em obras e deixaram seus materiais na biblioteca. O incêndio se concentrou na parte de baixo da biblioteca, onde fica o atendimento e onde é guardado arquivos.

A causa do incêndio está sendo investigada.

A Biblioteca da Floresta está fechada para reforma e manutenção desde 2019.