Exclusivo! Coluna Douglas Richer: Escolha da Rainha da ExpoAcre acontece em julho em frente ao Palácio

Um dos desfiles mais aguardados do ano, a ‘Escolha da Rainha do Rodeio da ExpoAcre’ já tem data confirmada para seu grande retorno, e nossa coluna traz tudo em primeira mão pra você leitor. A última edição do desfile foi realizada no ano de 2019, mais de 40 inscrições foram realizadas, 10 meninas participando da etapa final, que consagrou a vitória da psicóloga Amanda Diniz.

Amanda Diniz, acadêmica de Psicologia, foi eleita a Rainha do Rodeio 2019. A estudante de 24 anos foi a mais votada do certame e disputou o título com mais nove belas candidatas numa noite cheia de emoção, charme, beleza e simpatia.

Em sua 23º edição, o evento mais uma vez será organizado pelos colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, através da Associação dos Colunistas do Acre (ACOS), com a participação da coordenação da ExpoAcre 2022.

Considerado um dos mais tradicionais da cidade, o evento Rainha do Rodeio é famoso por divulgar empresas e fazendas através de belas candidatas que representam a beleza, inteligência e carisma da mulher acreana durante a maior feira de agronegócio do Estado.

Em contato com o site ContilNet, a organização confirmou com exclusividade que A escolha da Rainha do Rodeio irá acontecer no dia 23 de julho, em frente ao Palácio Rio Branco. De acordo com os organizadores, o evento será uma festa grandiosa e popular, com corpo de jurados e toda a torcida que as candidatas finalistas têm direito.

As candidatas serão preparadas pelo produtor e expert em concursos de beleza Luís Vasconcelos, as finalistas irão passar por várias etapas, dentre as quais entrevistas com os jurados e sessão de fotos com fotógrafo profissional, quando será verificada a fotogenia e simpatia das candidatas.

A vencedora, além de receber vários prêmios, ainda vai ostentar a faixa de Rainha do Rodeio durante toda a ExpoAcre 2022, participando da cavalgada de abertura da feira e do circuito de rodeio.

Ansiosas para participar da disputa? Informações repassadas a coluna Douglas Richer, de que breve a organização deverá iniciar as inscrições e toda divulgação do concurso. Mais informações: (68)99900-7278