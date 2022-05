Exclusivo! Emoção e imagens de tirar o fôlego: Fernanda Hassem abre álbum de fotos do casamento com Israel Milani

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Foi em uma cerimônia de conto de fadas que Fernanda Hassem e Israel Milani disseram “sim”. A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem abriu com exclusividade ao ContilNet o seu álbum do casamento com o médico e ex-secretário de Estado de Meio Ambiente Israel Milani, que aconteceu no dia 13 de maio, no Espaço Art Eventos em Brasileia.

Acompanhados dos pais, Lircurgo e Fátima Hassem, Silas Pascoal e Vanda Milani, o casal trocou alianças e oficializou o amor que os une diante de amigos e familiares. Para brindar o momento, os noivos convidaram apenas familiares e amigos íntimos.

Com direito a caminho de flores e muitas luzes, a cerimônia no Alto Acre foi marcada por muita emoção e fotos deslumbrantes.

Com exclusividade para este colunista a prefeita também compartilhou cliques do seu ensaio de casamento. Em dos cliques, o casal foi fotografado em meio às ruínas de um templo católico às margens da BR-364, na estrada que liga o município a capital acreana. Em bate-papo com a coluna Douglas Richer, Fernanda revelou que o lugar é especial para o casal.

E claro, que você confere um pouquinho de tudo que rolou aqui na nossa coluna. Desejamos muitas felicidades! Veja as imagens exclusivas!