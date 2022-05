Exclusivo: João Gomes é mais uma atração confirmada para a ExpoAcre 2022

Siga meu perfil: @douglasricher

A coordenação da 47ª ExpoAcre confirmou nesta segunda-feira (2), com exclusividade ao ContilNet que o cantor pernambucano João Gomes é mais uma atração confirmada para o retorno do maior feira Agropecuária e de Agronegócios do Acre.

O artista, natural de Serrita (PE), é um dos nomes mais aguardados para shows no Acre. João Gomes ficou famoso na mídia nacional com os hits “Aquelas Coisas”, “Meu Bem” e “Se For Amor”, devendo ser esta sua primeira apresentação na feira, que ocorre entre os dias 30 de julho e 7 de agosto no no Parque de Exposições, localizado às margens da rodovia AC-40, em Rio Branco.

