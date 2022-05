Fã de Whindersson Nunes descobre 9 anos depois que foi convidada pelo ídolo para ir ao cinema

A servidora pública e estudante de psicologia Nathana Martins, de 27 anos, viralizou em uma rede social ao publicar uma conversa de 2013 com seu ídolo, o humorista Whindersson Nunes, em que ele a chama para assistir a um filme em Teresina. A jovem só soube do convite nesta segunda-feira (9) quando vasculhava mensagens antigas no Facebook.