Faltando dois dias para eleições na Ufac, Gladson declara apoio à reeleição de Guida

A menos de dois dias da votação para escolha do reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac) para o mandato de 2022-2026, o governador Gladson Cameli se reuniu com a atual representante da instituição, Guida Aquino, nesta segunda-feira (16), para declarar apoio à sua reeleição.

Guida e Josimar Batista, seu vice, formam a única chapa inscrita no pleito.

O votação acontece nesta quarta-feira (18), de forma online, pelo endereço http://eleicoes.ufac.br/. O acesso é feito por meio do IdUfac, o mesmo utilizado para acesso à internet no campus.

“Quero aqui reiterar todo meu apoio à administração da Guida pelo grande trabalho que tem feito à frente da Ufac, que é um dos nossos maiores patrimônios”, destacou o chefe do executivo.

“Conte comigo. Você merece ser reconduzida ao cargo de reitora. Tudo o que puder fazer para ajudar, irei fazer. Não vamos trocar o que está dando certo”, finalizou.