Família acusa policial de atirar contra cachorro rottweiler na frente de crianças em Vilhena, RO

Lucimara conta que Valente é conhecido da vizinhança e o animal é dócil.

“Estou chocada, assim como todos do meu bairro que conhecem meu cachorro. Ele brinca com as crianças aqui do bairro desde pequeno, joga bola com as crianças no campinho. As crianças presenciaram tudo e depois saíram chorando atrás do Valente. A vizinhança está muito comovida pelo fato. Ele é um cachorro de raça e sei que dá medo, mas ele é muito dócil e até tem medo de gatos e de cachorro pequeno. Ele só quer saber de brincar”, diz.