Família faz campanha para custear tratamento de menino de 8 anos diagnosticado com aplasia medular

O pequeno Marcos Gabriel, de apenas 8 anos de idade, foi diagnóstico com aplasia medular e precisa fazer um transplante de medula. Mas de acordo com a família, esse procedimento não é feito no Acre.

Por isso, a família iniciou uma campanha na internet para arrecadar doações para custear as despesas decorrentes do tratamento da criança, que terá de ser feito fora do estado.

“Precisaremos de ajuda para custear despesas com estadia, alimentação e outros gastos que surgirem. Os acompanhantes serão os pais e a irmãzinha, que são os potenciais doadores.Com a ajuda de Deus nosso guerreiro vai vencer essa batalha”, diz trecho do texto da campanha de doação. Quem puder doar, o PIX é o número de celular 68999122069, no nome de Maianna S Buriti.