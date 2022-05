Fecomércio-AC celebra 32 anos nesta quarta-feira; saiba história da instituição

Fortalecer os interesses do empresariado local, valorizar a economia e gerar emprego e renda. Estes são alguns dos pilares da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), que comemora 32 anos de fundação nesta quarta-feira, 25.

Fundada em 25 de maio de 1990, a Fecomércio-AC começou de forma modesta, na Rua José de Melo; posteriormente, seguiu para a Avenida Ceará, onde atualmente fica o Palácio do Comércio. Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos, o idealizador da federação foi o empresário do ramo de autopeças Itamar Soares de Azevedo.

“Aliado a um grupo de empresários, [Ithamar] foi um baluarte na criação dos sindicatos, necessários para a composição da entidade”, disse Domingos, reforçando que o objetivo principal da entidade é orientar, coordenar, proteger, defender e representar as atividades e categorias econômicas do comércio no Estado.

Fecomércio-AC

De acordo com Domingos, a motivação de criação da Federação do Comércio foi o fato de ser o Acre o único estado da Amazônia a não possuir uma entidade de grau superior, de forma que o empresariado acreano não tinha seus interesses defendidos em nenhuma circunstância.

“Atualmente, a Federação do Comércio é composta por 10 sindicatos filiados, quatro deles com base nos municípios de Brasiléia, Senador Guiomard, Plácido de Castro e Feijó. Os demais sindicatos têm seus representados na capital, sendo que o papel principal deles é fazer o “corpo-a-corpo” com os empresários, ouvindo o segmento, analisando necessidades, mobilizando e estimulando novas iniciativas”, explicou o presidente.

Leandro relembrou que, nos últimos anos, a entidade cresceu bastante, sendo de extrema importância para a busca de soluções para os problemas nacionais. “É salutar relembrar que a Fecomércio/AC se mantém com recursos das contribuições dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, além de possuir uma história marcada por lutas, sempre lideradas por presidentes que priorizaram e continuam priorizando o desenvolvimento do comércio acreano e, por extensão, da economia do estado”, explicou.

Crescimento

Embora tenha começado a atuar já em 1990, foi em 1998 que começaram a ocorrer as grandes transformações de infraestrutura – principalmente física – na Fecomércio-AC. Foi neste ano, por exemplo, que o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC passou a ser administrado a partir da esfera política local, contendo na sua composição empresários da categoria sindical.

Foi também nesta época que tanto o Sesc no Acre quanto o Senac Acre deixaram de ser delegacias regionais no Estado e passaram a ser administrações regionais. A partir de então, a infraestrutura do Sistema Fecomércio/AC passou a crescer.

Com apoio total da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Sistema Fecomércio/AC conquistou, recentemente, um marco importante: em 2017, foi inaugurado o Centro de Turismo e Lazer do Sesc em Cruzeiro do Sul; em 2019, mais uma conquista: a entrega do Senac Cruzeiro do Sul.

Serviços e produtos

No Acre, a Fecomércio é responsável pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), que realiza periodicamente pesquisas referentes ao comércio e à economia local.

Além disso, a entidade conta com o Siep, o programa de Estágios do Sistema Fecomércio/AC, que visa principalmente ajudar no ingresso de pessoas no mercado de trabalho.

Outro importante produto da Fecomércio-AC é o ComércioMais, rede de convênios de empresas que buscam dar benefícios, como descontos, a quem possui a carteirinha e, deste modo, ajudar a movimentar o comércio.

Sesc e Senac

Domingos ressaltou também o desempenho realizado pela Fecomércio/AC nas duas instituições administradas por ela. “O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Social do Comércio (Sesc), que compõem o Sistema Fecomércio. Graças ao Sistema, importantes serviços e assistência à comunidade acreana têm sido prestados, além de um atendimento com primazia voltado para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo”, explicou.

O presidente aproveitou a oportunidade para parabenizar o trabalho desenvolvido por todos os funcionários. “A Fecomércio/AC existe pela força de muitas pessoas, muitas mãos ajudam a fazer com que sigamos em frente. Parabéns a todos, e estimo que consigamos, ainda por muitos anos, continuar com o trabalho”, finalizou.