Fedeu: como um pum fez jogador brasileiro ser dispensado do Lyon

Em temporada decepcionante, sem nenhum título conquistado e de fora da zona de classificação para a Champions League, o Lyon passou por diferentes momentos de turbulência. O jornal francês L’Équipe fez um compilado dos episódios que marcaram os bastidores do time e deu destaque para um episódio curioso: a dispensa de um zagueiro brasileiro por conta de um pum nos vestiários.

De acordo com a publicação, após a derrota por 3 x 0 para o Angers em agosto do ano passado, o experiente zagueiro Marcelo soltou um pum nos vestiários, provocando gargalhadas em seus companheiros. O comportamento após a acachapante derrota para um adversário de menor força não pegou bem com os dirigentes da equipe, entre eles o ex-diretor de futebol Juninho e o técnico Peter Bosz.

O atleta, que era um dos titulares do time, foi para a reserva após o episódio. Em janeiro deste ano, Marcelo teve seu contrato rescindido apesar de ter vínculo até junho de 2023.

L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Marcelo pour une résiliation de son contrat.https://t.co/6l1iERzHUq — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2022

O zagueiro fez 167 partidas pela equipe francesa e anotou 8 gols. Após deixar o time, o defensor foi contratado pelo Bordeaux. O Lyon é apenas o 8º colocado do Campeonato Francês com 55 pontos somados.