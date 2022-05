FIEAC incentiva e apoia ligação com Pucallpa por meio de integração viária

A fim de estimular o desenvolvimento dos municípios por meio da implantação da malha viária e, assim, ampliar sua estruturação produtiva e urbana, a FIEAC tem defendido e incentivado a ligação com o Peru através da integração terrestre entre Pucallpa e o Vale do Juruá. A instituição tem apoiado a elaboração de uma proposta de estudos e projetos de viabilização para esta integração internacional, que está sendo produzida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), com vistas para a redução das desigualdades socioeconômicas em múltiplas escalas, que passa pelo desafio da ligação com o país vizinho.

De acordo com José Adriano, presidente da FIEAC, produtores e população em geral interior serão beneficiados com a execução desses projetos, uma vez que o estado não aproveita seu potencial produtivo em virtude das dificuldades de infraestrutura para deslocamento e escoamento de produção.

“A realização de investimentos para melhorar esse cenário requer a elaboração de estudos e projetos específicos que possam dimensionar e propor soluções sustentáveis. Os recursos destinados para a execução do Programa 2217 (Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano do Acre) também poderiam ser aproveitados para fazer esta integração com o Peru, que vai impulsionar com maior velocidade o processo de desenvolvimento e fortalecimento da nossa economia”, acredita o empresário.

Neste sentido, a proposta da FIEAC vai ao encontro e reforça as diretrizes do referido programa (cujo valor global de investimentos é de R$ 7,1 milhões), pois possui o mesmo viés de estímulo ao desenvolvimento de territórios, cidades e regiões por meio da consolidação de sua malha viária e a provisão de serviços públicos. Com emendas do senador Márcio Bittar, já estão sendo alocados recursos para a estruturação viária dos municípios de Porto Acre, via BR-317 (33 km; Feijó até a divisa do município do Envira/AM (56 km), e a ligação de Rodrigues Alves com Porto Walter (83 km).