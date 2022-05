Figurante que se acidentou em gravação com a Anitta, detona e expõe ‘podres’ da cantora: “Não queria ver gente”

A jovem revelou que a gravação contava com mais de 50 pessoas, e Anitta não teria se interessado em saber como ela estava após o acidente. “Em nenhum momento a Anitta demonstrou empatia. Ela não foi saber de mim, não mostrou interesse pela minha queda, nada. Isso realmente aconteceu”, desabafou ela. Antes do ocorrido, a “Girl from Rio” ainda teria chegado cansada no set e afirmado “não quero ver gente”.

Erika revelou que Tiago Leifert e Paulo Vieira, que estavam presentes na gravação, foram solícitos com ela, se preocupando após o acidente. “Eles foram sensacionais, o Leifert foi lá depois nos bastidores, me deu um abraço, perguntou se precisava de alguma coisa, pediu gelo. O Paulo Vieira também, um querido, atencioso comigo”, explicou. Figurante que se machucou na gravação com Anitta declara: “Ela não queria ver gente” https://t.co/sbYW4vj0eC via @emoff @ig — EM OFF💣 (@emoff) May 19, 2022