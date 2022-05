Filha do futuro senador do Acre, Eduardo Velloso, manda recado a Bolsonaro: “Sou sua fã”

O médico oftalmologista Eduardo Velloso, que assume nesta terça-feira (31), a vaga de Marcio Bittar no Senado Federal, compartilhou um vídeo na noite desta segunda (30), onde sua filha, Rebeca Velloso, aparece mandando um recado ao presidente Jair Bolsonaro.

“Sou muito sua fã, te vi lá em Porto Velho, você até tirou foto comigo, só queria dizer que eu te admiro muito e o senhor é um ótimo presidente”, diz Rebeca.

O médico é suplente de Bittar, e toma posse do cargo que será deixado temporariamente pelo relator do orçamento por 120 dias. A solenidade está marcada para às 10h, no plenário do Senado Federal.