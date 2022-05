Filho é preso por matar homem para vingar morte do pai 30 anos depois

Um homem foi preso nesta quinta-feira (26/5), preventivamente, por homicídio qualificado. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de vingar a morte do pai 30 anos depois. De acordo com a corporação, a vítima teria sido alvo de uma emboscada do autor e da namorada dele, que também foi detida por participação direta no crime.

De acordo com a investigação, a vítima José Romualdo da Silva, vulgo Kurikaka, de 62 anos, recebeu uma ligação, no dia 20 de janeiro deste ano, por volta das 20h. No contato, uma mulher contratou seus serviços de auto-socorro (guincho), afirmando que estava “no prego”, às margens da GO-320, entre as cidades de Joviânia e Vicentinópolis, no sul do estado.