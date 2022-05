Filme acreano “Maués, A Garça” estreia neste domingo no Transamazônico Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+

A última noite do Transamazônico Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+ traz a estreia do filme acreano “Maués, A Garça”, dirigido por Isabelle Amsterdam e produção executiva de Juliana Barros. O curta-metragem abre as exibições deste domingo, 1.

Promovido com apoio da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), a segunda edição do Transamazônico está sendo realizada presencialmente no Theatro Hélio Melo, Centro de Rio Branco. Neste domingo, a programação começa às 17 horas.

“Maués, a Garça” retrata a história do dançarino, cantor, compositor, ator, diretor, performer, designer, poeta Maués Mello, a partir de suas próprias memórias e diários. Em seus cadernos de trabalho, encontra-se o impulso fundamental dos movimentos viscerais que, entre a delicadeza e a transgressão, o múltiplo artista veio a executar em todos esses meios de expressão, ao longo de sua intensa passagem por nosso mundo.

“É com muito prazer que a gente começa o nosso circuito de distribuição do filme, essa é a primeira produção da Palmacea Produções. É um documentário de 27 minutos, em que a gente optou por uma linguagem estética de material de arquivo. E nós esperamos todes, a partir das 17 horas, no Teatro Hélio Melo”, destaca a diretora do filme, Isabelle Amsterdam.

Além da exibição de Maués, o público vai poder se deleitar com a arte e talento de Maiara Rio Branco, Leandre e Amanda Schoenmaker, que vão apresentar a trilha original de “Maués, a Garça”, de Beto Brasiliense.

Posterior ao show, a produção do Festival Internacional LGBTQIA+ vai exibir dois longas-metragens e um curta brasileiros: “Maués: A Garça” (12+), uma produção acreana, que será lançada no Transamazônico; “Os Primeiros Soldados” (14+); “Seguindo Todos os Protocolos” (18+).

O evento é totalmente gratuito, mas, somente pessoas que seguiram as recomendações do protocolo de saúde e concluíram seu esquema vacinal poderão participar do evento. A carteira de vacina e documento com foco serão solicitados na entrada do festival.