Fique atento! Mau hálito pode ser sintoma deste problema

er o nariz entupido e corrimento nasal espesso e purulento não são os únicos sintomas característicos de sinusite, uma inflamação dos seios perinasais (frontal, maxilares, etmoidais e esfenoidal) que resulta de doenças alérgicas ou infecções por bactérias, fungos ou vírus. Existem vários sinais de alerta aos quais deve prestar atenção.

A dor ou sensação de pressão na cabeça, nos ouvidos, à volta dos olhos, nas maçãs do rosto ou nos dentes superiores podem ser sintomas de sinusite, conforme explica um artigo publicado no portal da CUF. A tosse ou catarro, diminuição ou perda do olfato ou do paladar, mau hálito e febre também.

A sinusite pode ser aguda, ou seja, de curta duração. Porém, quando esta se prolonga por mais de 12 semanas pode ser crônica. Ainda assim, é uma patologia que pode ser tratada e curada. Recomenda-se, por exemplo, beber muitos líquidos “para fluidificar e drenar melhor as secreções nasais” e, entre outros, aplicar soluções salinas nas narinas que promovem a drenagem das secreções e o descongestionamento do nariz, como soro fisiológico e água do mar esterilizada.