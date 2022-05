Flamengo x Universidad Católica: veja onde assistir, desfalques, escalações e arbitragem

Quase um mês depois de seu último jogo no Maracanã, o Flamengo volta ao estádio pressionadíssimo para a partida contra a Universidad Católica, pela quinta rodada do Grupo H da Copa Libertadores. E curiosamente em situação confortável, já que um empate o classifica às oitavas de final. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

A forte cobrança se dá justamente pelos resultados dentro e fora de campo posteriores à última partida no Maracanã, que terminou em 0 a 0 com o Palmeiras, mas rendeu aplausos pela boa atuação. Depois disso, o time perdeu duas vezes, venceu três adversários fracos sem convencer e empatou outras duas. A inconstância trouxe muitas queixas em cima de Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel e Paulo Sousa.

A Universidad Católica vive momento negativo tanto no Campeonato Chileno, onde está na 10ª colocação, quanto na Libertadores, com o terceiro lugar da chave e apenas quatro pontos somados. De positivo é que o time interrompeu série de cinco jogos sem vitórias ao bater a Unión La Calera por 3 a 0 na última sexta-feira.

Transmissão: SBT e Conmebol TV.

Tempo Real: o ge acompanha todos os lances (clique aqui).

Flamengo – técnico Paulo Sousa

Além de afundar o Flamengo na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, o amargo empate por 2 a 2 com o Ceará, sofrido nos acréscimos após falha de Hugo Souza, trouxe mais um desfalque. Substituído aos 15 minutos da etapa final, David Luiz não joga nesta terça – o clube ainda não informou o motivo.

Rodrigo Caio, que deu um susto no final do jogo com o Ceará, treinou e tem chances de participar. No gol, apesar de novo erro, Hugo é quem começa. Diego Alves e Santos não tinham qualquer condição de serem relacionados. Dito isso, os reservas para a posição serão Matheus Cunha e Bruno.

Provável escalação: Hugo, Matheuzinho (Isla), Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Pendurados: João Gomes, Thiago Maia e Willian Arão

Quem está fora: David Luiz (vetado), Santos (tratamento de lesão de grau 2 na coxa esquerda), Filipe Luís (tratamento de lesão de grau 2 na panturrilha esquerda), Fabrício Bruno (tratamento após cirurgia no pé esquerdo), Matheus França (tratamento para fratura da fíbula da perna direita), Diego Alves (pubalgia), Gustavo Henrique (transição) e Vitinho (transição).

Universidad Católica – técnico: Rodrigo Valenzuela (interino)

A grande notícia da Católica na última rodada do Chileno foi a reestreia do técnico argentino Ariel Holan – treinou o clube de 2020 a 2021 -, algoz do Flamengo pelo Independiente na final da Sul-Americana de 2017. Holan conduziu os Cruzados a uma vitória por 3 a 0 sobre a La Calera, mas nesta segunda-feira ele testou positivo para a Covid-19 e acabou cortado da viagem.

Com isso, Rodrigo Valenzuela, que já ficara no banco no jogo de Santiago, mais uma vez dirige a equipe à beira do campo. Dos jogadores, a baixa mais significativa é do atacante Orellana.

Provável escalação: Pérez; Asta-Buruaga, Paz e Parot; Astudillo, Saavedra, Cuevas, Fuenzalida e Gutiérrez; Valencia e Zampedri.

Quem está fora: Orellana, Lanaro e Montes.

Pendurados: Zampedri